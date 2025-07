CERVETERI – La scomparsa del basket dalla C ora è una questione sociale oltre che prettamente sportiva. Tifosi e cerveterani non hanno affatto preso bene la mancata iscrizione della squadra in una categoria importante. Una vicenda piuttosto spinosa con la società Rim Sport che senza troppi giri di parole ha accusato la giunta di non essersi impegnata nel trovare una soluzione per rendere l’impianto sportivo omologabile secondo i canoni della Federazione. Quindi addio lavori e addio serie C. Un colpo al cuore per una realtà che in questi anni si è tolta parecchie soddisfazioni arrivando pure ai playoff per la B. L’amministrazione comunale però risponde al fuoco. «Apprendiamo con profondo rammarico la notizia che la squadra di basket della Rim Sport ha ufficialmente rinunciato all’iscrizione alla prossima stagione in Serie C – puntualizza la sindaca Elena Gubetti -, una notizia che ci rattrista perché si tratta di una mancata iscrizione che non nasce da risultati sportivi ma da una questione prettamente economica. Spiace doppiamente perché prima di questa comunicazione avvenuta a mezzo social, nessuno della presidenza in questo periodo ha mai bussato alla porta di questa amministrazione per illustrare dettagliatamente la situazione, nonostante da parte mia ci sia sempre stata piena disponibilità a trovare le soluzioni insieme. Avremmo fatto tutto il necessario consentire alla squadra di non perdere la categoria». Anche Parroccini interviene come assessore allo Sport, lui che della Rim, nella squadra di basket, è stato il capitano fino a poche settimane fa. «Conosco molto bene il mondo della Rim. La mancata iscrizione non è dipesa da una mancanza in particolare dell’Amministrazione comunale di cui oggi faccio parte, ma è dovuta solamente ad una mancanza economica, prima garantita dai numerosi sponsor che finanziavano interamente la stagione sportiva». Il Comune però è a conoscenza da oltre un anno delle carenze strutturali perché lo stesso problema si era presentato lo scorso anno e grazie alla sinergia con la Bkl Ladispoli la situazione era stata risolta, seppur momentaneamente. «Una sconfitta per lo sport - critica Gianluca Paolacci, consigliere comunale - non ci sono altre parole. Un segnale di debolezza politica della giunta, non c'è programmazione e progettualità. Un fatto gravissimo che incide anche sulla comunità cerveterana. Di questo passo non c'è futuro anche in altre discipline».

