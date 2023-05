CERVETERI - Passeggiata archeologica alla scoperta del territorio per il comitato di zona Cerenova - Campo di Mare. L'appuntamento è per il 4 giugno, prima domenica del mese. I partecipanti andranno ad ammirare la Necropoli del laghetto, «dove recentemente - ha spiegato il rappresentante del Cdz, Enzo Musardo - sono venuti alla luce altri nuovi splendidi siti e reperti archeologici. Uno degli interventi più importanti e riusciti, condotti negli ultimi anni dai volontari del Gatc (gruppo archeologico territorio cerite), in collaborazione con la Soprintendenza archeologica e belle arti per l'Etruria, il polo museale civico di santa Marinella e il comune di Cerveteri. I volontari - ha spiegato Musardo - hanno lavorato per mesi alla pulitura e valorizzazione di una nuova parte della Necropoli della Banditaccia portando alla luce una parte di necropoli non scavata sistematicamente in passato dalla Soprintendenza ma, purtroppo, solo dai tombaroli clandestini. Un sito meraviglioso con tumuli del VII e VIII secolo a.C. finalmente censiti, fotografati e messi in rilievo grazie all'opera benemerita dei volontari del Gatc». La passeggiata archeologica del comitato di zona è gratuita, con offerta libera al Gatc, adatta a tutti e della durata di tre ore. Si raccomanda di indossare scarpe comode, indumenti adatti e di portare con sé acqua e una colazione al sacco. L'appuntamento è per domenica 4 giugno alle 10 al bar vicino la posta di Cerenova da dove si partirà in auto per il sito da visitare.

