LADISPOLI - Taglio del nastro per la nuova sede dell’associazione Millepiedi. La struttura, situata nei giardini pubblici di via Ancona, è stata messa a disposizione dall’amministrazione comunale. «È stata una meravigliosa serata per ringraziare della fiducia concessa i vertici della nostra amministrazione comunale, nelle persone del sindaco Alessandro Grando e il presidente del consiglio comunale Carmelo Augello presenti all'evento - spiegano - Il presidente Franco Iannilli e Tonino Di Biagio, insieme agli altri veterani del sodalizio, nato nel 1978, Nardocci, Brugiotti, Aiello, Guernaccini, Dentale, Carlo Iannilli, Bonini , De Sandi, Santeramo e Priore, hanno voluto a fianco a loro anche gli amici di Fareambiente Piero e Francesca e l'infaticabile Miska Morelli che si sono spesi per far ritrovare una casa ai veterani del Millepiedi, orfani di un tetto dopo la dolorosa frattura del 2020 all'interno dello storico gruppo sportivo ladispolano. Nel suo discorso di benvenuto, il presidente Iannilli ha rimarcato l'intenzione di utilizzare lo spazio per scopi solidali verso le fasce sociali disagiate e svantaggiate, come hanno sempre fatto da 45 anni ad oggi, i veterani del Millepiedi, condividendo tutti gli introiti degli eventi con chi ha avuto meno fortuna. Ora - concludono dall’associazione - con il classico colore verde delle origini, il team che dal 1979 ha dato vita alla più grande manifestazione sportiva della storia locale, la Correndo nei Giardini, patrimonio del sodalizio verdenero, mira a continuare a promuovere iniziative di sport, solidarietà, cultura e amicizia nella sua nuova accogliente sede. Primo atto: la donazione di scaldacollo invernali ai senzatetto. Buona vita Millepiedi 1978 ...quelli Originali (come sottolineato dal sindaco nel brindisi di fine serata)».

