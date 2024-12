CIVITA CASTELLANA - Intorno alla metà di marzo, l’associazione Ivan Rossi Onlus aveva comunicato che quest’anno la tradizionale festa non si sarebbe fatta a causa di problematiche sia personali, organizzative ed interne alla associazione. Ma, durante questi mesi trascorsi dall’annuncio, «le tante manifestazioni di vicinanza, affetto, mi hanno portato a riflettere sull’idea di non confermare questo evento così atteso da tanti civitonici e non solo». A dirlo è Rita Fantera, presidente della Onlus, che, «assieme ai miei ragazzi dell’associazione e con la collaborazione del Comune di Civita Castellana, si è deciso di fare una commemorazione semplice ma sentita, di un solo giorno, il prossimo sabato 27 luglio 2024 (il compleanno di Ivan è proprio il 29). Questo evento - spiega Fantera - si terrà all’interno del parco Ivan Rossi, nell’area verde sovrastante l’ufficio postale. Non ci saranno bancarelle, né giochi, il tutto si svolgerà in modo raccolto e vero, all’insegna della solidarietà, che da anni caratterizza la nostra associazione. Infatti, sarà l’occasione per rinnovare le nostre donazioni alle più operose associazioni locali che si impegnano quotidianamente nell’aiuto dei concittadini più fragili. In serata - aggiunge - ci sarà comunque uno spettacolo dell’officina teatrale “Il Ponte” di Civita Castellana e, come sempre, sarà attivo lo stand gastronomico (in misura ridotta) dei nostri impagabili “Amici di Catarì”, con la preziosa collaborazione della “Pizzeria del Forte”. Speriamo così, con questo appuntamento, di incontrarci e ricordare il gesto eroico di Ivan, e rendere più felici tutti coloro che erano rimasti male alla notizia della cancellazione della festa. Ovviamente tutti coloro che hanno intenzione di collaborare alla buona riuscita della giornata per Ivan sono ben accetti. Vi aspettiamo - dice la presidente della Onlus -. Infine ricordiamo, a chi vorrà, di scrivere il nostro codice fiscale 90085050566 nello spazio dedicato alle associazioni di volontariato, no profit, terzo settore, sulla prossima dichiarazione dei redditi, per donare fondi con il 5 X mille: non costa nulla, ma per noi è fondamentale», conclude Fantera.

