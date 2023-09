SORIANO NEL CIMINO – Sabato dalle 11 alle 19 in piazza Vittorio Emanuele II una giornata intera ed emozionante da trascorrere con le forze dell’ordine.

Un evento organizzato dalla Classe ’83 in collaborazione con l’amministrazione comunale e le forze dell’ordine. «E’ un’opportunità unica per imparare in maniera divertente», fanno sapere gli organizzatori, che spiegano: «Si potrà scoprire il ruolo cruciale della polizia di stato nella sicurezza stradale, nella prevenzione delle truffe online e nel contrasto al bullismo scolastico. Scopri come la guardia di inanza contrasta la contraffazione del Made in Italy e garantisce la sicurezza economico-finanziaria, con dimostrazioni pratiche delle unità cinofile, cani addestrati utilizzati nei controlli in porti, aeroporti e su strada».

I carabinieri saranno presenti per parlare di prevenzione contro le truffe agli anziani, mentre i militari forestali illustreranno le strategie di prevenzione degli incendi e di salvaguardia del territorio. I vigili del fuoco mostreranno, inoltre, come prevenire gli incendi domestici e faranno vivere l’esperienza di una simulazione di incendio in appartamento. Da non perdere la “Pompieropoli Camp”, un’attività dimostrativa per bambini e ragazzi curata dall’associazione volontari vigili del fuoco.

E ancora, «da non perdere la dimostrazione di tecniche di primo soccorso offerta dalla Croce Rossa Italiana e il lavoro quotidiano di polizia locale e protezione civile nell’ambito comunale«, proseguono gli organizzatori. Oltre a queste attività, «si avrà l’opportunità di fare una foto ricordo con uomini e mezzi speciali. Questa giornata è dedicata a valorizzare gli uomini in divisa e il loro impegno nelle missioni nazionali, internazionali e locali». In tutti gli stand sarà anche possibile ricevere materiale illustrativo per scoprire curiosità e opportunità di carriera nelle Forze dell’ordine.

«Non perdere questa giornata di apprendimento e divertimento per tutta la famiglia, con un break presso lo stand gastronomico della Classe 83».

