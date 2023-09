In un mondo in cui i social hanno il sopravvento su tutto, andandosi a sostituire, purtroppo, troppo spesso, anche a figure importanti come quelle dei genitori, c'è chi prova a "ricostruire" con piccoli gesti un rapporto genuino con i propri figli. Questo il senso della Fondazione non fondazione padri e figli nata da un'idea di Andrea Grassi e Paolo Ranieri che già questa estate si sono rimboccati le maniche dando il via ad alcune attività (come la realizzazione di posaceneri anti cicche) all'interno della Palude di Torre Flavia. Piccoli gesti per condividere dei momenti «genuini» come li ha definiti Andrea a News&Coffee, e che tutti possono realizzare anche tra le mura domestiche.

