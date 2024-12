ALLUMIERE - L'amministrazione comunale di Allumiere presenta ai concittadini ed ai turisti la nuova Cartoguida del Borgo e dei suoi sentieri. "Questa Cartoguida, che a breve verrà distribuita gratuitamente, ha il compito di accompagnare i concittadini e tutti i turisti attraverso i sentieri del primo Parco ArcheoGeoMinerario del Lazio di Allumiere e narrare la sua storia nei posti simbolo del luogo, facilmente riconoscibili da degli scatti appositi - l'opportunità di utilizzo di questa Cartoguida si presenterà soprattutto per tutti coloro che vorranno visitare i tracciati visionati e segnati dal Cai(Club Alpino Italiano) tra cui le ultime novità presentate nelle precedenti settimane. Invitiamo tutti a prenderne una copia e conservarla per poter aver certezza di percorrere il tracciato desiderato ma soprattutto di vivere e scoprire le meraviglie di Allumiere. Il lavoro per la realizzazione è stato seguito dal consigliere al turismo Duccio Galimberti, dalla delegata alla Cultura Francesca Scarin e dal delegato all'Ambiente Carlo Cammilletti".

Soddisfazione espressa dal consigliere comunale e delegato al Turismo, Duccio Galimberti: "È un ottimo risultato, ma che non deve essere visto come punto d'arrivo bensì di partenza, per costruire un'offerta turistica degna del nostro territorio, ricco di storia, tradizioni e bellezze naturali, con già presente un'eccellente enogastronomia a cura dei ristoratori e delle aziende locali. Un dato su cui dobbiano lavorare e crescere di più è la carenza di strutture ricettive come B&B, casa vacanze ,albergo diffuso, ecc. Siamo sulla buona strada, anzi sul sentiero giusto". Sulla stessa linea la delegata alla Cultura Francesca Scarin.

"È stato un lavoro di squadra, ma è solo l'inizio di un grande progetto di valorizzazione del territorio. Le mappature è la prima volta che vengono eseguite in maniera così precisa - sottolinea la delegata Scarin - un millesimo di ciò che avverrà. Proseguirà il lavoro di altri tipi di mappature. Con la creazione del Parco ArcheoGeoMinerario è stata possibile la creazione e l'avvio di tutti i progetti naturalistici, storici, il trekking. Allumiere essendo un borgo molto immerso nel verde, finalmente avrà il giusto riscontro anche turistico.

Abbiamo puntato sul Nostro ambiente che comunque è un fiore all'occhiello. C'è soddisfazione in quanto c'è stato un grande lavoro seguito in collaborazione e con amore. Questo progetto va preso come opportunità che abbiamo dato. Seguiranno sicuramente altri progetti. La Cartoguida permette di vedere Allumiere sotto un altro punto di vista e di scoprire cose che anche noi che abitiamo in questo paese non vediamo. Questo progetto si ricollega tantissimo anche a quello che è stato fatto per "Il sentiero dell'allume" che hanno creato "Il sentiero del minatore".

Ci stanno delle situazioni intorno al Parco ArcheoGeoMinerario creato lo scorso anno, lo dico con orgoglio, e già si vedono I risultati. Questa è la via da seguire nella speranza che tutti gli allumieraschi possano utilizzare questa opportunità che gli amministratori comunali offrono nel migliore dei modi".