CERVETERI - Il copione è lo stesso di qualche giorno fa nei pressi della rotatoria di via Chirieletti. Protagonista ancora una volta una famiglia, con una bimba di circa due anni. Piove e ad allagarsi è stata la sua casa. Dal bagno alle camere da letto non si è salvato nulla. «Ho chiamato quattro volte i carabinieri, i vigili del fuoco e nessuno può fare niente - si sfoga sui social la signora Romina mostrando il disastro dentro casa - È successo anche in piccola parte una settimana fa. Ora una bomba d’acqua e questa è la situazione!».

Sarà colpa dei lavori della fibra che si sanno effettuando proprio in quella zona? Il dubbio c’è anche se al momento l’unica certezza è quella di una famiglia alle prese con ingenti danni dentro la propria abitazione e l’impossibilità di viverci in queste condizioni. All’appello disperato, quello di qualche giorno fa, ha risposto proprio il comune inviando una squadra di tecnici. Presenti anche personale di Acea e di chi sta eseguendo i lavori di posizionamento della fibra. Lavori, questi, che nei giorni scorsi avevano causato la rottura di un tubo successivamente riparato. Ora c’è da capire se qualcosa in queste operazioni sia andato storto e soprattutto come correre ai ripari per impedire nuovi episodi alle prossime piogge. Una vera e propria corsa contro il tempo data la stagione invernale praticamente arrivata.

