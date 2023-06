«Il 25 giugno sono ricorsi quarantacinque anni di sacerdozio per il vescovo Francesco Orazio Piazza. Una data che sappiamo coincidere con un’altra importante ricorrenza, ovvero quella della nomina a vescovo della diocesi di Sessa Aurunca, nel 2013, da parte di papa Francesco. Un giorno molto significativo per il nostro vescovo a cui vogliamo trasmettere tutto il nostro affetto», lo dice la sindaca Chiara Frontini. «Stiamo conoscendo e apprezzando, giorno dopo giorno, un vescovo molto vicino ai cittadini, una vicinanza fatta di presenza e azione. Un vescovo con un forte spirito di collaborazione con le istituzioni del territorio. A nome mio personale, dell’intera amministrazione comunale e della città di Viterbo, gli auguri per questi quarantacinque anni di ordinazione sacerdotale. Un augurio pieno di affetto e di profonda gratitudine per il prezioso e attento servizio che sta svolgendo con noi e in mezzo a noi», conclude Frontini.