TARQUINIA - Il dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche (Deb) dell’Università degli studi della Tuscia, in collaborazione con il Centro Interuniversitario di Ricerca sui Cetacei (Circe) e con i famigliari del Prof. Dario Angeletti, hanno deciso di ricordare la figura del professore Dario Angeletti con un premio per la migliore tesi di laurea magistrale in Scienze del Mare.

Il premio, del valore di 1000 euro, verrà assegnato annualmente in memoria del prof. Dario Angeletti, biologo marino e professore associato del Deb, la cui carriera è stata contraddistinta da un profondo impegno nella formazione di giovani studiosi nel campo dell’ecologia e della biologia marina.

«L’iniziativa- spiegano dall’Unitus - mira a promuovere una cultura scientifica orientata alla sostenibilità degli ecosistemi marini e a valorizzare il contributo dei giovani ricercatori nelle scienze ambientali. Attraverso questo riconoscimento, il dipartimento intende mantenere vivo il ricordo del Prof. Angeletti e del suo impegno nella tutela degli ambienti marini. Il premio è destinato a laureati magistrali che abbiano conseguito il titolo in una delle seguenti classi di laurea: Biologia (LM-6), Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e il Territorio (LM-75) o Scienze della Natura (LM-60). Possono partecipare i candidati che abbiano ottenuto il titolo da non più di un anno rispetto alla data di pubblicazione del bando. Le tesi dovranno trattare tematiche inerenti all’ecologia e alla biologia marina, o alla conservazione degli ecosistemi marini e costieri. La valutazione terrà conto dell’originalità della tesi, della sua rilevanza per le scienze del mare e del percorso accademico del candidato. Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice, dovranno essere inviate esclusivamente via PEC all’indirizzo deb@pec.unitus.it entro e non oltre le ore 12,30 del 3 maggio 2025».

