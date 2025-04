La procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte di Carlotta Celleno, la 19enne originaria del Viterbese, che sabato ha perso la vita in un vecchio molino della Capitale.

Secondo una prima ricostruzione, la giovane era andata con delle amiche a fotografare i murales nascosti all’interno dell’ex Agostinelli quando, per cause in corso d’accertamento, si è allontanata dalle tre compagne, è salita fino al 7 piano ed è precipitata nel vuoto.

Carlotta sarebbe caduta da una feritoia priva di protezioni, come ce ne sono tante all’interno di quella struttura, precipitando all’interno di un silos.

La ragazza ha fatto un volo di diversi metri e per lei non c’è stato nulla da fare, sarebbe morta sul colpo.

I vigili del fuoco e i sanitari del 118, accorsi sul posto, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. La polizia del commissariato Aurelio si è messa subito a lavoro per chiarire l’accaduto. L’ipotesi più accreditata è che si sia trattato di un tragico incidente.

Nel frattempo il sostituto procuratore Giulia Guccione, che coordina le indagini, ha disposto il sequestro dei telefoni cellulari della vittima e delle tre amiche per chiarire i motivi della loro presenza in quel posto e che cosa stessero facendo prima della tragedia.

L’obiettivo è capire se stessero fotografando o filmando il posto. Su youtube, infatti, si trovano video di alcuni esploratori urbani che nel corso degli ultimi 20 anni si sono introdotti nel palazzo.

Il magistrato ha disposto l’autopsia sul corpo della 19enne. Ad occuparsene l’Istituto di medicina legale della Sapienza.

La ragazza viene descritta come una persona prudente, attaccata alla vita, che amava l’arte, la musica e la fotografia.

La tragedia ha riacceso i riflettori e le polemiche sull’immobile di via del Pescaccio a Roma, abbandonato da 20 anni, dopo il fallimento nel 2005 dell’ex Molino Agostinelli.

Un luogo che nel corso del tempo è diventato il ricovero di senzatetto, ricettacolo di rifiuti e meta di giovani attirati dai graffiti e dalla possibilità di scattare foto da pubblicare sui social.