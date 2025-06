TARQUINIA - Si è svolta nella biblioteca comunale "Vincenzo Cardarelli" la cerimonia di premiazione del concorso "Un poster per la pace", promosso localmente dal Lions Club di Tarquinia nell'ambito dell'iniziativa internazionale del Lions Clubs International. Il tema dell'edizione 2025, "Pace senza limiti", ha suscitato entusiasmo e partecipazione tra gli studenti della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo "Ettore Sacconi", che hanno interpretato con grande sensibilità e creatività il significato profondo della pace. Attraverso il linguaggio universale dell'arte, i ragazzi hanno saputo superare simbolicamente barriere culturali e geografiche, offrendo visioni autentiche e ispirate.

Il primo premio è stato assegnato a Nicolò Serafini (classe 2D). Il secondo posto, a pari merito, è andato a Sabrina De Bernardis e Gabriele Panfilo (entrambi della classe 3A), mentre il terzo posto è stato conquistato da Elena Karol Gulino (3D). Alla cerimonia hanno preso parte la dirigente scolastica Dilva Boem, le docenti Maria Daloiso e Maria Teresa Palma, numerosi soci del Lions Club di Tarquinia, tra cui Laura Voccia, Fabio Fiorelli, Paola De Pretis, Angelo Proietti, e la presidente del Club Roberta Ranucci, presente anche in veste di docente. Particolarmente toccante è stato l'omaggio al professor Cesare Aloisi, figura storica del concorso a Tarquinia, che per molti anni ne ha curato con passione e dedizione l'organizzazione, insieme alla professoressa Luciana Bui. La presidente Ranucci ha letto un commosso messaggio del professor Aloisi, nel quale ha ricordato come il concorso rappresenti "uno dei momenti più significativi dell'attività del Club, poiché stimola i giovani a riflettere sul valore della pace e sui benefici che ne derivano, premiando coloro che si distinguono per impegno, interesse, partecipazione e capacità".

«È sempre sorprendente – ha dichiarato Roberta Ranucci – constatare come i più giovani sappiano trasmettere, con autenticità e profondità, una visione limpida della pace. Le loro opere ci invitano a riflettere e a coltivare la speranza in un futuro migliore". La socia Laura Voccia, presidente della Zona 4B, ha sottolineato l'importanza del concorso a livello globale: "'Un poster per la pace' è attivo da oltre trent'anni in più di 90 Paesi e rappresenta uno dei service più rilevanti del Lions Clubs International. La manifestazione, oltre a valorizzare la creatività artistica, è anche un potente strumento educativo, che promuove tra le nuove generazioni i valori della solidarietà, dell'inclusione e del rispetto reciproco».

Durante la cerimonia sono stati consegnati attestati di partecipazione agli studenti: Sirya Dadini (3B), Francesco Bisogni (3A), Ginevra Carducci (3A), Noemi Manilio (3A), Linda Scanu (3A), Anna Matteucci (3F), Alberto Brunori (3A), George Stoica (3A), Maya Piccioni (2C), Angela Uwaekwe (2C), Giada Bonelli (3A), Martina Carmignani (3A), Giulia Proli (2E), Germana Brachetti (2E), Diletta Propeti (2E), Samuele Dili (3A), Patrizio Sposito (3A), Gaia Stefani (2C), Chiara Dezi (1D), Giada Dadini (2D), Francesco Luccioli (1F), Lucrezia Gambetti (1B), Ismaele Romano (1B), Filippo Bruni (2F), Mattia Tesei (3D). ©RIPRODUZIONE RISERVATA