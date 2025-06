SANTA MARINELLA – Un evento di grande importanza si è tenuto ieri sera al Castello di Santa Severa, alla presenza del sindaco Pietro Tidei. Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, insieme ad una delegazione della giunta e del consiglio, ha accolto al maniero una delegazione della Niaf (National Italian American Foundation), un'associazione italoamericana che si impegna a promuovere la cultura italiana all'estero e a sostenere attività filantropiche, inclusi lo sviluppo economico e gli investimenti nei territori.

La serata è stata un successo straordinario, con circa 80 partecipanti, tra ospiti d'eccezione e le magnifiche esibizioni degli artisti del Teatro dell'Opera di Roma nella Sala del Nostromo.

Il sindaco Pietro Tidei ha espresso profonda gratitudine al presidente Rocca: "Ringrazio il presidente Rocca per aver promosso questa importante iniziativa a favore del nostro territorio, in quanto è stato possibile non solo accogliere gli imprenditori italoamericani, i quali hanno avuto occasione di visitare una delle meraviglie più belle e uniche del Lazio come il castello di Santa Severa, ma soprattutto è stata offerta al nostro Comune la preziosa opportunità di stringere nuovi rapporti e conoscenze con gli imprenditori che si sono dimostrati fin da subito entusiasti e profondamente colpiti dalle ricchezze archeologiche, artistiche, storiche e culturali del nostro territorio. È stata un'occasione unica presentare al presidente della Niaf, Robert V. Allegrini, numerose opportunità e potenziali investimenti italoamericani per la promozione e lo sviluppo del turismo nella nostra città. Ci auguriamo vivamente che questa importante presenza possa rappresentare un significativo passo in avanti per lo sviluppo economico del territorio. Il castello di Santa Severa si conferma ancora una volta un patrimonio inestimabile per la Regione Lazio e per il mondo intero. Un gioiello che merita di essere salvaguardato, valorizzato e promosso. Auspichiamo che iniziative come questa, possano continuare a promuovere economicamente l'intero territorio di Santa Marinella e Santa Severa, valorizzando il castello, mantenendolo vivo e ricco di visitatori anche per tutto il resto dell'anno".

