LADISPOLI - Sempre meno parcheggi, la stagione balneare ormai iniziata, l’arrivo in città, soprattutto nei week end dei bagnanti pronti ad affollare le spiagge e la carenza di parcheggi (molti dei quali eliminati per far spazio alla ciclabile). Gli ingredienti per rendere i prossimi mesi un vero e proprio incubo per i residenti che già lo scorso anno hanno dovuto fare i conti con il caos soprattutto nelle aree limitrofe alle spiagge. E così, per cercare di rendere la città “vivibile” a tutti arriva la proposta di Ladispoli sostenibile: attivare - come già accade in diverse città balneari italiane - dei bus navetta che consentano ai turisti di arrivare in spiaggia senza l’uso della macchina. «La creazione di un parcheggio di scambio con navette nella zona del parcheggio della provincia - spiegano - con piccoli bus che portano i turisti sul lungomare. Un modo - evidenziano dall’associazione che nei mesi scorsi è stata protagonista della raccolta firme contro lo spostamento del mercato in via Sironi e contestuale realizzazione di un parcheggio a raso a via Ancona; e contro la realizzazione del multipiano a vicolo Pienza - per ridurre le automobili, il traffico cittadino anche perché da quel parcheggio al lungomare sono 4 minuti di autobus. Ma l'impatto sulla città ne gioverebbe enormemente».

