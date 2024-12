FIUMICINO - Sono proseguite le celebrazioni per il 32° Anniversario della nascita del Comune di Fiumicino. Il sindaco Mario Baccini ha deposto una corona di fiori per rendere omaggio ai bonificatori di Isola Sacra, presso il monumento a loro dedicato nell’area esterna al Musei della sede dell’Associazione Culturale Agro Isola Sacra. Chiesa Santa Maria Madre della Divina Provvidenza. Presenti alle Cerimonie Assessori e Consiglieri comunali. Il presidente del Consiglio comunale Roberto Severini e l’assessore Stefano Costa hanno contemporaneamente reso omaggio ai bonificatori in P.zza Maccarese, dove a celebrare la funzione è stato Don Massimiliano della parrocchia di Maccarese.

«La nostra comunità non dimentica il sacrificio ed il coraggio dei bonificatori, che hanno lavorato instancabilmente per rendere sicura e prospera questa terra», ha commentato il sindaco.

«Era doveroso da parte nostra, in una data così significativa ricordare chi, da ogni parte d’Italia, è venuto per combattere la malaria e bonificare questo territorio. Ringrazio tutte le autorità militari, civili e religiose che hanno partecipato a questo momento di comunione con il nostro passat», ha dichiarato il presidente Severini.

«Un gesto simbolico dal grande valore con cui abbiamo voluto ricordare tutte le persone che hanno reso possibile la bonifica del territorio, con grande spirito di sacrificio». Ha aggiunto Agostino Prete, capogruppo di Fratelli d’Italia.

«I bonificatori rappresentano le radici sulle quali è stata costruita la comunità di Fiumicino – prosegue Prete – e in particolare ci tengo a sottolineare quanto sia importante preservare tradizioni che hanno fatto la storia del nostro territorio. Per mantenere vivo questo ricordo è fondamentale la trasmissione di questi valori alle nuove generazioni. In questo modo, la struttura portante dello spirito comunitario verrà tramandata, nonostante la crescita importante della città. Tutto questo - conclude - ci permetterà di mantenere vivo il ricordo della nostra storia».