MARTA – Martedì scorso alle 18,30 circa, nel giardino del Pontone, una delle più belle zone del paese di Marta, è stato inaugurato un nuovo parco giochi per i più piccoli.

Il comune in collaborazione con l’associazione Marta Senza Confini, a cui va il ringraziamento per la donazione degli stessi giochi, ha istallato un piccolo parco composto da altalene scivoli e dondoli. Un passo importante per riqualificare una delle piuù belle aree del paese. Il sindaco Lacchini esalta il gesto collaborativo dell’associazione Marta Senza confini, tramite il presidente Elisabetta Sassara.

Nell’apertura della cerimonia, il primo cittadino ha ringraziato a nome dell’amministrazione l’associazione per il gesto, sottolineando come questo possa lasciare un segno indelebile nel territorio del lavoro svolto negli anni dall’associazione stessa. Il presidente Elisabetta Sassara, ha ricordato che l’associazione nata nel 2011, è stata sempre indirizzata con le iniziative verso i più piccoli e quest’ultima iniziativa eè la conclusione di un ciclo che non poteva meglio terminare.

L’associazione ha organizzato una merenda con musica e giochi, animando per due ore circa il giardino del pontone. Presenti numerosi bambini con i genitori. «Una giornata che lascia un grande segno di collaborazione tra ente e associazioni al servizio della cittadinanza», ha detto l’assessore Roberto Pesci.