CERVETERI - «Unione di intenti per definire insieme una collaborazione solida». Incontro «proficuo» nei giorni scorsi in sala giunta tra amministrazione comunale e direttivo della Proloco di Cerveteri. «C'è entusiasmo, voglia di fare e di ripartire dopo un periodo di difficoltà della ProLoco della nostra città - ha detto il sindaco Elena Gubetti - dare nuova vita a questa realtà era uno degli obiettivi che mi ero prefissata all'inizio del mio mandato da sindaco, un percorso che ha visto la partecipazione di Manuele Parroccini sin dai primi tempi in cui ricopriva il semplice ruolo di delegato».

«Con le nuove elezioni interne alla Proloco, con il nuovo presidente, abbiamo una nuova possibilità - ha aggiunto l'assessore ai Rioni e alle Proloco, Manuele Parroccini - unendo le sinergie, tra loro, noi come amministrazione e senza dubbio anche i Rioni, sempre attenti protagonisti della cultura locale, lavoreremo per dare finalmente un nuovo impulso alle attività e alle tradizioni cittadine».

A parlare della Proloco, come a «un punto di riferimento per l'organizzazione dei prossimi eventi», è l'assessore alla Cultura, Francesca Cennerilli.

IL NUOVO DIRETTIVO

presidente della Pro Loco è Gianmarco Meucci, il direttivo invece è composto dal vicepresidente Luca Montesi e Marco Pontecorvo, Michele Arseni, Daniele Virgili, Elisabetta Serafini, Lorenzo Ricci, Simone Arseni, Ginevra Troiani, Francesco Maria Dessì, Daniele Marconato e Damiano De Santis.

