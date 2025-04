CERVETERI - Quasi un milione di euro per il rifacimento del manto stradale in diverse arterie dell’intero territorio comunale di Cerveteri. Le strade interessate sono via della Lega, via Rio dei Combattenti, via Umberto Badini, via Ezio Brandolini e Largo Almuneacar a Cerveteri Capoluogo, via delle Azalee e via dei Convolvoli a Campo di Mare, via Satrico, via Fiesole e via Tuscolo a Cerenova e via Patrizi Montoro al Sasso. «Un appalto estremamente importante perché andremo ad intervenire su quelle strade del nostro territorio ammalorate a causa delle radici dei pini e che più di tutte necessitavano di un intervento urgente, non soltanto per le loro condizioni ma per la crucialità che ricoprono nel tessuto viario cittadino – ha detto l’assessore ai Lavori pubblici, Matteo Luchetti - basti pensare all’incrocio che coinvolge via della Lega, via Rio dei Combattenti e via Umberto Badini a Cerveteri, dove ogni giorno transitano centinaia di autovetture sia per la vicinanza con due plessi scolastici sia perché collega due vastissime zone residenziali della parte bassa del Capoluogo». «Interverremo però anche nelle Frazioni partendo da Campo di Mare, dove proseguono i progetti di restyling del Lungomare dei Navigatori Etruschi e di Piazza Prima Rosa, proseguendo per Cerenova, con interventi previsti in tre strade importanti. Nuovo manto stradale previsto anche al Sasso in via Patrizi Montoro». «La prima fase della gara si è conclusa e ora è in corso la fase dei controlli. Non appena saremo pronti con l’affidamento ufficiale dei lavori ne daremo chiaramente notizia», ha concluso l’assessore.

©RIPRODUZIONE RISERVATA