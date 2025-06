FIUMICINO - Anche Fiumicino non vuole mancare: il 21 giugno, in coincidenza con il solstizio d'estate, si terrà un evento che celebra la musica dal vivo in molte città. La presentazione della Festa della Musica è avvenuta presso il Ministero della Cultura e rappresenta uno degli appuntamenti più attesi che celebra la musica come linguaggio universale di incontro e condivisione.

Molte Pro Loco parteciperanno anche quest’anno, come la Pro Loco di Fiumicino, organizzando eventi e concerti in tutta Italia nella e rinnovando così il loro prezioso contributo per dare vita e voce a questa grande festa popolare che ogni anno unisce comunità, artisti e appassionatI.

La manifestazione organizzata a Fiumicino, gratuita per il pubblico, vedrà l'esibizione di complessi musicali e artisti di vario genere. L'iniziativa è organizzata dalla Pro Loco di Fiumicino in collaborazione con l'associazione musicale Scalo Project, con il patrocinio del Comune di Fiumicino.

La Festa della Musica a Fiumicino si svolgerà in Piazza G. B. Grassi, dalle ore 18:00 alle 23:00. L'evento prevede esibizioni di diverse band e scuole di musica locali. Tra i gruppi confermati ci sono "Never tooo late” e “Donkey Moon”, oltre alle scuole di musica Mtda e Teatro Traiano Scuola d'Arte. L'organizzazione è aperta all'aggiunta di ulteriori artisti o band musicali, a seconda delle disponibilità. L'evento non solo offre intrattenimento gratuito al pubblico, ma contribuisce anche a rafforzare il senso di comunità e a valorizzare il patrimonio culturale di Fiumicino. La partecipazione di diverse scuole di musica e band locali sottolinea l'importanza della collaborazione e della promozione della cultura musicale nel territorio.

Con lo spirito di rinnovare il connubio tra musica, arte e volo, anche quest’anno l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile ( Enac) e le associazioni dei gestori aeroportuali, Assaeroporti e Aeroporti 2030, aderiscono alla Festa della Musica.: il repertorio musicale spazierà tra i vari generi, integrando, attraverso le esibizioni di orchestre, cori, ensemble bandistici, DJ set, gruppi musicali e solisti, le diverse espressioni della musica, da quella classica al jazz, dall’opera alle colonne sonore, dal pop al gospel, fino alla canzone popolare e d’autore, con un’attenzione particolare al lavoro e ai mestieri della musica. All’iniziativa, rivolta sia ai passeggeri, sia alla numerosa comunità di lavoratori del settore aeronautico, hanno aderito gli aeroporti di: Alghero, Bergamo, Catania, Cuneo, Genova, Milano Malpensa, Olbia, Torino, Trapani e Trieste, associati ad Assaeroporti; e gli aeroporti Roma Fiumicino e Bari associati ad Aeroporti 2030. «Lo spirito di contaminazione tra culture e popoli diversi, che si riflette sia nella musica sia nel viaggio in aereo - ha commentato il presidente Enac Pierluigi Di Palma - rende gli aeroporti dei luoghi ideali per celebrare questa festa: il viaggio e la musica sono due strumenti che uniscono culture e Paesi, creando un ponte tra le diversità. Buon viaggio e buona musica a tutti i partecipanti, ai passeggeri, al mondo eroportuale e agli artisti attraverso i quali si diffonde un messaggio culturale di integrazione, universalità e armonia».