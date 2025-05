CERVETERI - Cerveteri aderisce alla Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa dell’8 maggio.

L’amministrazione comunala, renderanno omaggio ai volontari di tutto il mondo. Proprio per questo motivo, già da ieri, accogliendo la richiesta del comitato locale di Croce rossa italiana diretta dalla presidente Rosanna Saba, sarà esposta dalla finestra del palazzo del Municipio che affaccia su piazza Aldo Moro, la bandiera della Croce rossa.

«Esponendo dalle finestre della sala giunta la bandiera della Croce rossa vogliamo unirci al messaggio di ringraziamento di tutte le Istituzioni nei confronti della Croce rossa e dei suoi volontari, che con altruismo ogni giorno si impegnano per un mondo più solidale, di pace e aiuto verso il prossimo – ha detto il sindaco Elena Gubetti – una giornata che negli ultimi anni, caratterizzati da una crisi pandemica e da due guerre, ha assunto un significato ancor più forte. Sia durante le fasi più dure della pandemia nel 2020 e oggi nei luoghi martoriati dalle bombe, Croce Rossa con i suoi uomini e donne è sempre stata ed è in prima fila, sul campo, per portare sostegno, aiuto e speranza».

Il movimento internazionale della Croce rossa e della Mezzaluna Rossa, costituisce la più grande organizzazione umanitaria del mondo. I suoi componenti sono circa 80 milioni nel mondo. Nel corso della sua storia, iniziata nel lontano 1863, il movimento internazionale della Croce rossa e della Mezzaluna Rossa è stata insignita di tre Premi Nobel per la Pace, nel 1917, 1944 e 1963.

