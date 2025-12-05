ALLUMIERE – TOLFA - Sabato 6 dicembre, alle ore 10.30, l’Aula Nobile del Palazzo della Reverenda Camera Apostolica di Allumiere accoglierà la Giornata di Cultura della Legalità, un evento pubblico dedicato alla diffusione dei principi di giustizia, etica civica e responsabilità comunitaria.

L’iniziativa nasce dalla volontà di promuovere una riflessione condivisa sulla legalità come valore fondante della convivenza democratica, proponendosi come un momento di approfondimento, confronto e partecipazione aperto alla cittadinanza e agli attori istituzionali del territorio.

La manifestazione intende rappresentare un appuntamento significativo nel panorama culturale locale, ponendosi come occasione per creare consapevolezza e stimolare la responsabilità collettiva, in un tempo storico in cui il rafforzamento del senso civico rappresenta una sfida indispensabile per la crescita della società.

Tra le personalità invitate spiccano figure di riconosciuta autorevolezza a livello nazionale nell’ambito della formazione civica: il professor Nicolò Mannino e il dottor Aldo Alex Caputo.

Nicolò Mannino, presidente del Parlamento della Legalità Internazionale, si distingue da anni come uno dei principali promotori della cultura della legalità in Italia.

Docente, formatore, relatore in contesti istituzionali e autore di numerose pubblicazioni, ha dedicato la sua vita professionale alla sensibilizzazione di scuole, comunità e giovani sui valori della giustizia sociale, della solidarietà e dell’impegno civile.

Sotto la sua presidenza, il Parlamento della Legalità Internazionale si è sviluppato come una rete dinamica e capillare, in grado di coinvolgere territori, realtà scolastiche e amministrazioni pubbliche in progetti di educazione etica e cittadinanza attiva.

Le iniziative promosse dall’organizzazione rappresentano oggi un modello di diffusione culturale che dà voce alle esperienze locali e promuove un approccio alla legalità centrato sulla dignità umana, sulla costruzione del bene comune e sull’attenzione alle nuove generazioni. Al suo fianco interverrà Aldo Alex Caputo, Interlocutore Referente della Pontificia Accademia di Teologia e collaboratore della Presidenza del Parlamento della Legalità Internazionale. Da anni impegnato in percorsi di formazione sulla legalità e sul dialogo interreligioso, Caputo ha contribuito in maniera significativa alla strutturazione di iniziative educative rivolte a studenti, enti locali e realtà associative. La sua azione si concentra sull’idea che la legalità non possa essere ridotta alla sola osservanza delle norme, ma debba essere vissuta come scelta etica e spirituale, come costruzione quotidiana della dignità, del rispetto reciproco e della tutela dell’essere umano. A dare valore istituzionale all’appuntamento saranno le presenze del sindaco di Allumiere, Luigi Landi, della vice-sindaca Marta Stampella e di Mario Flamini, presidente dell’Associazione Madonna delle Grazie di Allumiere, che contribuisce da anni alla promozione sociale e culturale del territorio. La mattinata sarà coordinata dalla giornalista Romina Mosconi, che guiderà gli interventi e favorirà lo sviluppo di un dialogo fluido e partecipato tra relatori, istituzioni e cittadini; nel pomeriggio al teatro Claudio mediatore sarà invece l'assessore alle Politiche Sociali Alessandro Tagliani.

Questa giornata si articolerà in due step: la mattina al Camerale di Allumiere,mentre il pomeriggio si svolgerà l'incontro a Tolfa al teatro Claudio e saranno presenti oltre ai due prestigiosi ospiti Nicolò Mannino e il dottor Aldo Alex Caputo, anche la sindaca Stefania Bentivoglio, la vicesindaca Laura pennesi e altre autorità, le scuole di danza collinari, l'Apa e altre realtà del territorio.

La Giornata di Cultura della Legalità si propone come uno spazio pubblico di riflessione profonda, capace di stimolare interrogativi, offrire spunti educativi e promuovere un senso di responsabilità condivisa.

Un’attenzione particolare sarà rivolta ai giovani e al mondo della scuola, riconosciuti come protagonisti del cambiamento e custodi dei valori da trasmettere alle generazioni future.

Attraverso la partecipazione attiva della comunità e l’incontro tra istituzioni, associazioni, formatori ed educatori, l’evento mira a consolidare una rete territoriale impegnata nella promozione dell’etica civile, dell’inclusione sociale e della difesa della legalità come elemento irrinunciabile della vita democratica.

L’appuntamento rappresenta dunque una preziosa opportunità di crescita culturale e sociale per il territorio di Allumiere, riaffermando la centralità della legalità quale motore di coesione e strumento indispensabile per costruire comunità più giuste, consapevoli e partecipate.

In un mondo segnato da cambiamenti rapidi e complessità crescenti, ritrovarsi per interrogarsi sul valore del rispetto reciproco e della responsabilità civile significa investire nel futuro e nel rafforzamento del tessuto sociale.

