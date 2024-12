LADISPOLI - “Ladispoli. Un viaggio lungo 3000 anni di storia”. È programmato per domani sera su Canale 10 un documentario di 40 minuti sulla città ideato dal giornalista Andrea Contorni. Un progetto al quale hanno preso parte noti volti del litorale romano e tanti ospiti tra cu Flavio Enei archeologo e direttore del Museo Civico di Santa Marinella “Museo del Mare e della Navigazione Antica. Poi non mancheranno le affascinanti ricostruzioni tridimensionali di Marco Mellace. L’approfondimento ladispolano vedrà la partecipazioni di altre figure, tra cui Marco di Marzio, giornalista locale del sito “Baraonda News” e Nardino D’Alessio, esponente politico e Margherita Frappa, assessore alla Cultura di Ladispoli. «Ci lavoriamo da mesi con grande impegno – ha detto Contorni - ma finalmente è pronto per andare in onda il documentario dedicato ai 3000 anni della storia di Ladispoli, dalla preistoria ai giorni nostri passando per l'epoca romana con le sue importanti testimonianze, per il Medioevo e per gli anni della fondazione di una città moderna ma dall'anima antica». Dalla villa di Pompeo a San Nicola, alla villa di piazza della Rugiada e poi Torre Flavia, il simbolo della città, riportato anche sul gonfalone del comune. «Un bellissimo progetto - dichiara l’assessore alla Cultura Margherita Frappa - è un lavoro di grande spessore, avvalorato dal contributo di tante persone illustri. Le riprese del reportage sono state effettuate ad inizio primavera, permettendo in dettaglio di fornire una esatta presa di coscienza delle testimonianze presenti all’interno di un’area comprendente una città giovane ma dal cuore antico». Poi l’appello ai ladispolani. «Li invito a vedere il documentario, così da permettere a tutti di amare ancor di più la propria città, Ladispoli».

