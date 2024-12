FIUMICINO - Al Museo del Saxofono un concerto dedicato alla memoria di Roberto "Bob" Mancini, saxofonista, compositore, arrangiatore e didatta, scomparso dieci anni fa. Protagonista, venerdì 8 dicembre: la Blue Sax con la formazione storica con cui Roberto Mancini ha suonato e per cui ha arrangiato sia brani originali che standard jazz. Un concerto-evento, dunque, che vuol essere anche un tributo a tutti quei musicisti che, come Roberto, hanno scelto la strada dell’insegnamento, anche a discapito dei propri progetti più strettamente artistici. Artefice e promotore del concerto è il saxofonista Mauro Centrella, amico fraterno di Bob Mancini: «Roberto, ci ricorderemo del tuo suono, un suono che viene da lontano e che sempre ci colpiva diritto il cuore - dice Centrella - Ci ricorderemo del tuo fraseggio nervoso, sempre originale e mai scontato; del tuo affetto, del tuo sorriso ironico e della tua invincibile caparbietà nell’affrontare le difficoltà musicali così come quelle della vita. Ciao Roberto, ti ricordiamo sempre di te e ci manchi tanto...».

