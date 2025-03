TARQUINIA - Si sono svolte nei giorni scorsi le elezioni per le rappresentanze sindacali unitarie e le rappresentanze dei lavoratori sulla sicurezza (Rsu e Rls) all’interno dell’azienda tarquiniese metalmeccanica Ceme Group, stabilimento di Tarquinia. L’Ugl metalmeccanici ha ottenuto uno strabiliante successo ottenendo il 63,1% dei voti validi e 2 Rsu su 3: sono risultati eletti Luca Marcomeni ed Emiliano Garinei. La Ugl metalmeccanici ha fatto ancora meglio nel voto per le Rls, dove la sigla sindacale ha ottenuto il 64,8% portando ad elezione Luca Marcomeni con un consenso straordinario.

Il segretario nazionale della Uglm Antonio Spera, il vice segretario nazionale Adelmo Barbarossa e tutta la segreteria nazionale si complimentano con Luca ed Emiliano, con il segretario provinciale di Viterbo Marcello Maneschi e con tutti i candidati che hanno portato un contributo importante per ottenere questo risultato. «Ringraziamenti in maniera particolare - affermano dalla Uglm - anche per il nostro Rsu uscente Cristiano Trebbi e per Marcello Maneschi che hanno aperto la strada con il loro lavoro costante a questo successo. Poco più di tre anni fa la Uglm in Ceme non esisteva, oggi è il primo sindacato con numeri straordinari».

Grande soddisfazione esprime anche il segretario provinciale Maneschi che ci tiene a ringraziare tutti gli iscritti, il direttivo e i colleghi, augurando agli eletti buon lavoro.

