LADISPOLI – Ha perso l’equilibrio sul marciapiede dopo essere sceso dall’autobus ed è caduto sbattendo violentemente la testa sull’asfalto. Attimi di panico ieri mattina in via Claudia, a non molta distanza dal municipio. L’uomo, un italiano di 60 anni, era ubriaco ed è stato soccorso dai sanitari del 118 e poi da una pattuglia della Polizia municipale che ha momentaneamente chiuso il traffico gestendo anche la viabilità. Il residente, alterato per l’alcol ingerito, ha insultato anche gli agenti intervenuti prima di salire in ambulanza che lo ha trasportato in ospedale. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi. Inizialmente si pensava che in via Claudia fosse stato travolto un pedone.

