CIVITAVECCHIA – Al di là dei tavoli, si respira aria di forte preoccupazione e fuori i cancelli di Tvn dove, da questa mattina, i metalmeccanici sono in sciopero. Una manifestazione spontanea la loro e molto partecipata. Operai di Enel, ma anche e soprattutto delle ditte che lavorano in centrale, hanno incrociato le braccia: " ci sentiamo.abbandonati - hanno detto - da una settimana circa abbiamo i gruppi fermi. Quale è la prospettiva per le nostre famiglie?". A sostenere la protesta contro un previsto taglio di personale la Fiom Cgil e l'Usb. Sul posto anche il sindaco Ernesto Tedesco, accompagnato dal consigliere Antonio Giammusso. (SEGUE)

