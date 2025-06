FIUMICINO - E’ conto alla rovescia per la Festa Patronale della Parrocchia Santa Maria Stella Maris di Fiumicino. Dal 19 al 22 giugno, con un prologo religioso il 18 giugno, secondo il programma tracciato dal parroco Sergio De Angelis e dal Comitato Festeggiamenti, appuntamenti di devozione alla Madonna, Patrona del Lido del Faro, e serate di aggregazione e spettacoli caratterizzeranno l’evento, patrocinato dal Comune di Fiumicino.

La solenne messa inaugurale, all’aperto, ci sarà mercoledì 18 giugno alle 19.30; seguirà alle 20 la solenne Processione in Fiaccolata, con la Sacra Immagine di Santa Maria Stella Maris, che attraverserà un quartiere della Parrocchia.

Dal 19 al 21, alle 17.30, in programma il Triduo di preghiera e la Messa pomeridiana in preparazione alla Festa.

Domenica 22, al termine della Messa solenne delle 17.30, la Sacra Immagine della Madonna andrà di nuovo in solenne processione lungo le strade e sarà poi imbarcata su un’unità della Capitaneria di Porto di Roma sulla Fossa Traianea (il canale navigabile), per la benedizione al porto, alla città, ai fedeli ed ai pescatori. L’accompagnamento musicale sarà della Banda musicale della Pro Loco di Fiumicino. Illuminati a festa, tratti di via Giorgio Giorgis e viale delle Meduse, dove sarà posizionato il palco, ospiteranno i vari momenti della kermesse, i cui appuntamenti civili si apriranno in chiesa martedi 17 giugno, alle 19.15, con il prologo del Concerto del “Coro Stella Maris”, diretto dal Maestro Bruna Galante Liberati con all’Organo, Annamaria Iaria. Giovedì 19, alle 21, sul palco lo spettacolo al ritmo di danza con lo la Scuola Thru Ballet; venerdì 20 , alle 21, in agenda un tuffo nel passato, con la musica anni 70 -80-90 e Dance e Disco, proposta dal Gruppo “Gli accordi dei ricordi”; sabato 21, alle 21, tutti a cantare in piazza con il concerto Tributo agli “Stadio”, il mitico gruppo che ha fatto la storia della musica italiana; domenica 22 gran finale, alle 21, con la musica e comicità di Carmine Faraco con il Live Show “Cabarock”. Alle 23.30 l’estrazione della Lotteria. Per quanto riguarda il programma religioso: mercoledì 18 giugno ore 19:30 Solenne S. Messa all’aperto, ore 20:00 Solenne Processione inaugurale in Fiaccolata con la Sacra Immagine di Santa Maria Stella Maris. Percorso: Via delle meduse – Via del Predio Missale – Via Anco Marzio (direzione mare) – Vie delle Gomene – Via Tullio Ostilio – Via Domenico Bastianini – Via delle Meduse fino a rientro in Parrocchia. Giovedì 19 giugno ore 17.30 Triduo di preghiera, ore 18.30 S.Messa. Venerdì 20 giugno ore 17.30 Triduo di preghiera; ore 18.30 S.Messa. Sabato 21 giugno ore 17.30 Triduo di preghiera; ore 18.30 S.Messa. Domemoca 22 giugno Festa patronale S.Messe ore 8:00 – 11:00; ore 17:30 S. Messa solenne. A seguire solenne Processione con la Sacra Immagine di Santa Maria Stella Maris, accompagnata dalla Banda Musicale della Pro Loco di Fiumicino. Imbarco della Sacra Immagine della Madonna dinanzi alla sede della Capitaneria di Porto di Roma su viale Traiano.

Per il programma civile, matesdì 17 giugno Ore 19:15 (al termine della Santa Messa) Concerto del

Coro Parrocchiale Stella Maris. Giovedì 19 giugno ore 21:00 Spettacolo al ritmo di danza con La scuola di danza Trhru Ballet. Venerdì 20 giugno ore 21.00 Un tuffo nel passato, con la musica anni 70 -80-90, Dance e Disco con il Gruppo: “Gli accordi dei ricordi . Sabato 21 giugno ore 21.00 Tutti a cantare in piazza con il concerto del Gruppo Musicale – Tributo Band agli “STADIO”; domenica 22 giugno ore 21:00 Serata spettacolo, musica e comicità con Carmine Franco Live Show e la sua Band in: Caba rock; ore 23.30 estrazione della Lotteria. Sarà allestita una grande pesca con premi a sorpresa nella Parrocchia feriale (ex sala teatro). Orario di apertura dalle 18. Nelle serate della festa, dal 19 al 22 giugno, dalle ore 18:30, ci saranno stand gastronomici, dove si potrà cenare con panini farciti, contorni, pizza, fritti, arrosticini, grigliata frutta e le grattachecche.

Sarà presente anche un mercatino su viale delle Meduse e via Giorgio Giorgis con stand a cura dell’associazione Fiere ed eventi. Non mancheranno giostrine per bambini.