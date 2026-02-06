CORCHIANO – Tamara Ricci, 34 anni, vive a Corchiano. È una giovane mamma, una moglie e una donna che ogni giorno affronta con straordinaria determinazione una sfida durissima: combattere il colangiocarcinoma, un raro tumore delle vie biliari che richiede cure continue e grande forza interiore.

La sua storia ha coinvolto profondamente l’intera comunità, che si è mobilitata attorno a lei con affetto, vicinanza e solidarietà concreta. Nonostante le difficoltà, Tamara non ha mai smesso di lottare. Un anno fa ha sposato Luigi, che le è accanto con amore e dedizione, e insieme crescono un bambino di tre anni, vera fonte di energia e speranza per lei.

Per sostenere Tamara e la sua famiglia è stata lanciata una raccolta fondi su GoFundMe (link alla pagina: [https://www.gofundme.com/f/lets-help-tamara-live-each-day-to-the-fullest-together-wit](https://www.gofundme.com/f/lets-help-tamara-live-each-day-to-the-fullest-together-wit)), con l’obiettivo di aiutarli a concentrarsi su ciò che davvero conta: stare insieme e affrontare con dignità questa battaglia. Le donazioni serviranno a coprire le spese legate a cure e terapie non sempre garantite dal servizio sanitario, comprese visite specialistiche, trattamenti innovativi anche all’estero, viaggi, assistenza e bisogni quotidiani. Un supporto fondamentale per offrire a Tamara la possibilità di affrontare le cure con maggiore serenità e vivere momenti preziosi insieme alla sua famiglia. Anche un piccolo gesto può fare la differenza. E chi non può contribuire economicamente può comunque aiutare condividendo l’iniziativa.

