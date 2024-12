Ha violato più volte le prescrizioni imposte dalla misura di prevenzione a cui era sottoposto, per questo un 25enne è stato denunciato dai carabinieri dell’aliquota radiomobile di Tuscania. Il giovane, persona nota alle forze dell’ordine, sottoposto da luglio alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, è stato sorpreso ripetutamente dai militari a trasgredire gli obblighi imposti dalla predetta misura. In particolare, è stato più volte controllato fuori dal luogo di domicilio oltre le ore 21, orario limite in cui deve quotidianamente rincasare. È stato trovato inoltre in compagnia di persone condannate per reati vari, da quelli inerenti gli stupefacenti ai reati predatori.