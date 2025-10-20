E’ stato fatto brillare questa mattina l’ordigno bellico rinvenuto nelle scorse settimane in località Pantalla nel comune di Tuscania. La bomba della seconda guerra mondiale era stata ritrovata nei giorni scorsi da un agricoltore durante dei lavori. L’area, lungo la Piansanese, è stata messa in sicurezza e oggi si sono svolge le operazioni di bonifica. A intervenire gli artificieri dell’Esercito di Roma che l’hanno fatta brillare in loco. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 per precauzione e i carabinieri della compagnia di Tuscania. Per consentire il brillamento la strada è rimasta chiusa al traffico.