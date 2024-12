TOLFA - Grande successo per il "Gift- Experience Tour di Tolfa, La Bianca ed Allumiere" ideato, organizzato e curato dalla esperta guida turistica Pamela Marchetti, una professionista del settore che da moltissimi anni organizza tour per i turisti anglofoni facendo loro conoscere ed ammirare Civitavecchia e tutto il suo comprensorio. Nei giorni scorsi Pamela ha accompagnato dei turisti a visitare Tolfa, Allumiere e La Bianca: "tre meravigliosi borghi vicini tra loro che vantano una storia antica, una natura meravigliosa, prodotti biologici e vivaci tradizioni che affondano le radici nel passato - sottolinea Pamela Marchetti - Qui la vita di tutti i giorni è tranquilla e rilassante mentre ogni angolo offre incantevoli vedute panoramiche sulle verdi colline circostanti fino alle acque azzurre del Mar Tirreno". Il gruppo guidato dalla Marchetti ha prenotato il tour guidato a piedi di Tolfa e fatto una pausa, lungo il percorso, per assaggiare la porchetta locale, di cui sono rimasti innamorati; successivamente hanno pranzato in una trattoria che offre ai propri clienti prodotti a Km zero. Dopo pranzo hanno visitato una bottega artigianale del cuoio e sono stati accolti dai proprietari che gli hanno mostrato le tecniche tradizionali che ancora utilizzano per realizzare le catane, le borse in pelle e gli altri accessori.

"Hanno assistito - prosegue la Marchetti - alla creazione e cucitura di una borsa davanti ai loro occhi, con grande curiosità e interesse. I bambini, poi, non vedevano l'ora di fare il pane e così ho organizzato un corso di panificazione in un panificio rinomato per la produzione del famoso "Pane Giallo" prodotto solo a La Bianca ed Allumiere, molto apprezzato dalla Condotta Slowfood per i suoi ingredienti genuini e di alta qualità, poiché il grano e la farina coltivati localmente sono 100% biologici. Per i bambini, ma anche per gli adulti è stato davvero divertente preparare il pane tutti insieme e cuocerlo nel forno a legna! I bambini hanno persino voluto pulire la cucina dopo la lezione di panificazione! Eccellente è stata la professionalità e disponibilità offerta dal panificio. Tra una risata e l'altra, sono state preparate numerose pagnotte, cosicché a fine tour anche io e l'autista abbiamo avuto il piacere di portare a casa del pane appena fatto ed era così buono!". Per finire nel modo migliore il tour, questi turisti hanno visitato il frantoio di Allumiere. "L'olio extravergine d'oliva, il miglior sapore di sempre, è stato la ciliegina di questa incredibile full immersion - prosegue la Marchetti - I miei clienti hanno potuto assaggiare l'olio appena spremuto nel Frantoio di Allumiere e ascoltare le spiegazioni fornite da uno dei membri dell'Università Agraria, l'Università gestita e sostenuta dai rappresentanti degli agricoltori e allevatori locali che sono responsabili della conservazione del grano e degli ulivi biologici locali e i cui uliveti producono un olio d'oliva genuino non commerciale che viene condiviso nella comunità. Un'esperienza emozionante ed indimenticabile', così l'hanno definita i miei clienti, grazie anche al calore, la grande disponibilità e la passione di queste realtà locali, che ringrazio tutte! In particolare il mio ringraziamento va all'assessore al Turismo di Tolfa, Tiziano Tedesco e all'Università Agraria per la grande sensibilità che dimostrano nell'ambito della valorizzazione turistica. Penso che ogni viaggiatore che visita l'Italia desideri fondamentalmente due cose: ammirarne le bellezze, l'arte e i monumenti e "andare oltre" quei "must see" per godere della vera Italia, di quella parte autentica del paese che si sforza di preservare la propria cultura e fonde magnificamente tradizioni e vita quotidiana. Come persona del luogo e professionista del turismo impegnata da molti anni nella promozione di questo territorio, adoro avvalermi delle mie connessioni e coinvolgere gli imprenditori locali per creare dei tour che consentano ai miei clienti di vivere anche esperienze lontane dai maggiori percorsi turistici e conoscere le tante gemme che circondano Civitavecchia, immergendosi nella vibrante cultura locale, conoscendo ed interagendo con la gente del posto e, soprattutto, divertendosi. Accogliere i visitatori con professionalità e calore, cercare di offrire loro solo il meglio e di farli sentire sempre i benvenuti, è la mia passione e credo che sia la chiave, anche a livello comunitario, per essere apprezzati ed incentivare il flusso turistico. Ho iniziato questo lavoro di promozione turistica quasi 15 anni fa a Civitavecchia. Posso dire tranquillamente di essere stata la prima ad aver creduto che Civitavecchia potesse essere una proposta interessante per un turismo anche straniero e ad aver ideato e guidato i primi tour cittadini rivolti un turismo anglofono, nel 2012. Nel 2010 ho infatti iniziato a studiare la storia della mia città e a proporre visite guidate; ho condiviso in seguito la mia conoscenza con altre colleghe del posto e, all'interno di una piccola società cooperativa locale (di cui non faccio più parte) mi sono occupata dell'organizzazione di un percorso formativo rivolto a tante mie valide colleghe, per poter insieme promuovere Civitavecchia ed esserne valide ambasciatrici.

Nel tentativo di dare al mio territorio una maggiore visibilità, ho cominciato ad avvalermi anche dell'uso dei social e sono molto contenta dell'ottima risposta di tanti viaggiatori d'oltreoceano. C'è, infatti, un grande e crescente interesse da parte di tutti crocieristi (e non solo) nei confronti di Civitavecchia e un forte desiderio di conoscerla meglio. Al termine dei miei City Tours, i miei clienti rimangono sempre incredibilmente sorpresi di quanto questa città sia così ricca di storia ed abbia un passato così importante, e, soprattutto noto con gioia come rimanga nel cuore: la città piace, e molto. Ma i turisti sono anche curiosi di conoscere i luoghi circostanti: moltissimi di loro hanno già visitato Roma e sono ben felici di scoprire delle alternative in piccoli, graziosi ed autentici paesi come Tolfa, Allumiere e La Bianca che sembrano vivere in una dimensione quasi incantata!

Vedere questo territorio così apprezzato è il coronamento di un percorso lungo e non sempre semplice. Per realizzare questo sogno sono stati necessari 25 anni di attività e di esperienza in questo settore e tanto amore. Ho iniziato come accompagnatrice turistica nel 1998 ed ora opero come guida turistica abilitata e freelance, lavorando sia per alcuni tour operator che per miei clienti i quali mi contattano direttamente e per i quali "cucio tour su misura" senza però occuparmi dell'organizzazione del trasporto che lascio al cliente stesso. Ritengo che Civitavecchia ed il suo territorio siano due realtà che, insieme, abbiano un carattere vincente. Costituiscono un cocktail delizioso perché non solo offrono storia, beni archeologici ad artistici ma custodiscono una tradizione radicata nel passato ed ancora viva e vibrante. E poi c'è il contributo che ogni guida turistica è chiamata a dare: ovvero vivere con gioia ed entusiasmo questo ruolo così bello e che condivido con tante bravissime colleghe locali con cui collaboro. Ma la gioia più grande è ammirare i "sorrisi e gli sguardi felici dei miei clienti" e quelli di chi, come me ma con mansioni diverse, li accoglie in questo bellissimo territorio, durante i miei tour. E alla fine della giostra, l'importante è lasciar impressi nella memoria di chi ci visita, dei bellissimi ricordi".

