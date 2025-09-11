«Gli ultimi dati diffusi da Bankitalia confermano in maniera chiara il trend positivo del turismo in Italia. Nel solo mese di giugno la bilancia dei pagamenti turistici ha registrato un surplus di quasi 3,6 miliardi di euro, con entrate in crescita del 6,5% rispetto allo scorso anno» lo dice Luca Profili, responsabile provinciale Dipartimento turismo di Fratelli d’Italia. «Nel primo semestre 2025 - aggiunge Profili - i viaggiatori stranieri hanno speso nel nostro Paese oltre 24,8 miliardi di euro, a fronte dei 15,7 miliardi spesi dagli italiani all'estero, con un saldo positivo di oltre 9 miliardi. Numeri che certificano il grande lavoro del Governo Meloni e del ministero del Turismo nel rafforzare un settore centrale per l’economia nazionale, capace di trainare crescita e occupazione». Profili rimarca che «Fratelli d’Italia Viterbo ribadisce con forza che la Tuscia deve essere sempre più protagonista di questa crescita. Il nostro territorio, ricco di storia, cultura, paesaggi unici e tradizioni enogastronomiche, ha tutte le carte in regola per attrarre flussi turistici in costante aumento. È necessario proseguire con determinazione sulla strada intrapresa, sostenendo l’accoglienza, la valorizzazione dei borghi, la promozione delle eccellenze locali e il rafforzamento delle infrastrutture. La sfida dei prossimi mesi - dice - sarà far sì che questi risultati straordinari possano essere confermati, lavorando bene per rendere sempre di più la Tuscia un punto di riferimento nel panorama turistico italiano e internazionale. Continuiamo a lavorare, con serietà e visione - conclude Profili - affinché il nostro territorio raccolga appieno le opportunità offerte da questa fase di crescita».