B&b della Tuscia e telecamere passate al setaccio dalla polizia che sta cercando di risalire a eventuali fiancheggiatori sul territorio dei due turchi arrestati il 3 settembre.

Gli investigatori stanno cercando di ricostruire i movimenti dei due giovani Baris Kaya e Abdullah Atik che, contrariamente a quanto emerso in un primo momento, non sarebbero arrivati a Viterbo nelle ore immediatamente precedenti l’arresto, ma almeno uno di loro sarebbe stato in città già da una decina di giorni.

Il sospetto è che abbiamo avuto il sostegno di una rete aiuti sul territorio.

Secondo quanto emerso dai media turchi, i due uomini, appartenenti alla gang di Dalton, facente capo a Baris Bouyn arrestato a Viterbo l’anno scorso, sarebbero arrivati in città per uccidere Ismael Atiz, leader del clan rivale, per una sorta di regolamento di conti all’interno di una guerra tra bande per il controllo del traffico della cocaina a Istanbul. Atiz nel frattempo, lo scorso 25 agosto, è stato arrestato dalla polizia di Viterbo all’interno di un b&b. Non è escluso che il piano fosse quello di ucciderlo durante il trasferimento in tribunale per l’udienza di convalida dell’arresto.

Baris Kaya e Abdullah Atik restano indagati, per ora, per detenzione illegale di armi. Sono stati trovati in possesso, infatti, di una Browning calibro 9 e una mitraglietta d’assalto Tokarev. Nel frattempo continuano le ricerche del fantomatico terzo uomo che avrebbe alloggiato con uno dei due arrestati in un altro b&b prima che questo si spostasse nella struttura di via Casa di Santa Rosa.