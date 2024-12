TOLFA - Il meraviglioso stallone "Tuono del Ferrone" dell'allevamento della buttera di Tolfa Roberta Santoni, è l'unico rappresentante del cavallo tolfetano alla Fiera Cavalli di Verona. Tolfa quindi è presente quest'anno con un esemplare stupendo, Tuono del Ferrone, che è stato ammesso dopo aver vinto due edizioni consecutive del Riarto di Canale Monterano. Con Tuono del Ferrone Tolfa è alla prestigiosa Fiera Cavalli. Tuono del Ferrone ha vinto la competizione della Vetrina del Cavallo Tolfetano, che è uno dei programmi all'interno del Rialto dei Butteri. Questo cavallo ha vinto con il massimo del punteggio e Roberta Santoni con lui ha staccato il pass per la Fiera Cavalli. Grazie all'associazione del Cavallo Tolfetano di Canale Monterano che organizzano la vetrina del cavallo Tolfetano e io faccio parte di questa associazione che organizza questa manifestazione".

Tuono del Ferrone (stallone vincitore del Best in Show – Seconda Vetrina del Cavallo Tolfetano). Natura, storia e tradizione sono le 3 caratteristiche che identificano il Comune di Canale Monterano, in Provincia di Roma. Posto ai confini con i Monti della Tolfa, Canale Monterano è la città delle tradizioni del buttero della Maremma - spuegano i membri dell'associazione Butteri di Canale Monterano - ogni anno, da 44 anni, l'Associazione Butteri di Canale Monterano dà vita al tradizionale Riarto dei Butteri (“riarto” significa “incontro”), un evento di tre giorni dove è possibile rivivere tutto ciò che un tempo caratterizzava la vita e le attività del buttero della maremma. Quest'anno, nell’ambito del Riarto, si è svolta la Seconda edizione della Vetrina del Cavallo Tolfetano (patrocinata ANAREAI) che tra i molti partecipanti alla finale del Best in Show, ha visto la vittoria, per il secondo anno consecutivo, di Tuono del Ferrone". Tuono del Ferrone è uno stallone tolfetano approvato, proveniente da Tolfa, Città del cavallo. Nato brado nel 2018 sui pascoli dei Monti della Tolfa, è figlio di Zingaro (uno dei più famosi capostipiti della razza) e di Saetta. L’allevatrice e proprietaria è Roberta Santoni, di Tolfa. Tuono del Ferrone è stato domato ed addestrato al Red Cedar Ranch, dal maestro Giancarlo Cerofolini e qui presentato dal collaboratore dell'allevamento, Stefano Tofone. ©RIPRODUZIONE RISERVATA