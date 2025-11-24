NEPI - Un’importante operazione di contrasto alle truffe ai danni degli anziani si è conclusa nei giorni scorsi a Nepi grazie alla sinergia tra i carabinieri della stazione locale e la polizia locale. Un individuo è stato arrestato mentre era in possesso di gioielli del valore di circa 20mila0 euro, refurtiva appena sottratta con l’inganno a cittadini anziani del Comune. A rendere nota la notizia è il sindaco Franco Vita, che ha voluto esprimere il proprio apprezzamento per il successo dell’intervento: «Un ringraziamento sentito all’Arma dei Carabinieri e alla nostra Polizia Locale, che ancora una volta hanno dimostrato professionalità ed efficacia nella tutela dei cittadini più vulnerabili». La truffa segue un copione purtroppo ormai noto: un finto familiare contatta telefonicamente la vittima, simulando una situazione di emergenza (come un incidente stradale) e chiedendo denaro o gioielli con urgenza, annunciando l’arrivo di un falso avvocato o agente per il ritiro. I truffatori riescono spesso a imitare la voce e persino a clonare il numero del parente. «È fondamentale – sottolinea il Sindaco – che le famiglie parlino con i propri anziani, mettendoli in guardia da questi raggiri. Il mio consiglio è chiaro: di fronte a telefonate sospette, non esitate a contattare direttamente il parente coinvolto o altri familiari, e avvisate subito le forze dell’ordine». Si tratta del terzo caso in cui, grazie all’azione tempestiva delle forze dell’ordine, la refurtiva viene recuperata. Un risultato che testimonia l’impegno costante nel difendere le fasce più deboli della comunità e che invita tutti a prestare la massima attenzione per prevenire nuove truffe.

