Un arresto per droga, due persone denunciate e un accampamento nei boschi smantellato. E’ il bilancio dei controlli condotti dai carabinieri che hanno fermato 74 persone e 58 veicoli.

In particolare i militari del Nucleo operativo e radiomobile e delle Stazioni di Sutri, Caprarola e Capranica, supportati dai carabinieri forestali di Caprarola hanno denunciato un 43enne e un 20enne, entrambi con precedenti penali, per possesso di un coltello a serramanico e di un tirapugni. Inoltre, sono state segnalate alla Prefettura tre persone per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.

I militari della Stazione di Carbognano hanno fermato un 32enne straniero, senza fissa dimora, che ha tentato di distogliere la loro attenzione affermando di non conoscere la lingua italiana e di non sapersi orientare nella zona. Insospettitisi per il suo strano comportamento, i carabinieri hanno svolto dei controlli più approfonditi appurando che a suo carico figuravano dei precedenti in materia di sostanze stupefacenti. A quel punto è stata eseguita una perquisizione del veicolo che ha consentito di rinvenire e sequestrare dieci dosi di cocaina e oltre 1.000 euro in banconote di vario taglio, nascoste nel portadocumenti. L’uomo è stato arrestati

Le operazioni di controllo hanno interessato anche un’area boschiva nel Comune di Capranica, adiacente alla strada statale Cassia, monitorata dai militari della Compagnia di Ronciglione da alcuni giorni. Qui è stato smantellato un bivacco, ripristinando le condizioni naturali del bosco, grazie anche alla collaborazione del personale del Comune di Capranica che ha provveduto alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti rinvenuti.