LADISPOLI – Un nuovo concerto, ancora una donna a salire sul palco e la città che si divide ancora sui costi. Sarà Anna la star del 31 maggio prossimo annunciata tempo fa dall’amministrazione comunale. Il sindaco, Alessandro Grando, ha sciolto il nodo legato all’ospite d’onore. Un altro volto femminile dopo Anna Tatangelo, scelta alla scorsa Sagra del Carciofo, Clara, durante il Summer Fest targato 2024 e Gianna Nannini la sera del 31 dicembre dell’anno prima. Anna Pepe, in arte “Anna”, a soli 21 anni è una delle cantanti rapper più amate e seguite del momento. Con oltre 150 milioni di stream sulle piattaforme digitali, hit da milioni di visualizzazioni e un seguito esplosivo, l’artista spezzina si è confermata per il secondo anno consecutivo la più ascoltata in Italia. «La “Vera Baddie” della musica – annuncia il primo cittadino - sarà protagonista di uno show in piazza Rossellini a partire dalle 22. Il suo tour invernale 2025 nei palazzetti ha registrato il tutto esaurito in ogni tappa mentre il tour estivo live inizierà a luglio». Ad aprire e chiudere la serata un dj set con vocalist, che scalderanno l’atmosfera prima e dopo l’esibizione della queen del rap italiano. «Abbiamo voluto fortemente questo evento – prosegue Grando -, pensato principalmente per i giovani, protagonisti della vitalità e dell’energia di Ladispoli, ai quali dedichiamo una serata speciale con una delle artiste più apprezzate della loro generazione». L’appuntamento si inserisce nel palinsesto del “Ladispoli Air Show”, un weekend ricco che culminerà domenica 1° giugno con lo spettacolo delle Frecce Tricolori sul lungomare di Palo. Si parte venerdì 30 dalle 15.30, orario in cui si svolgeranno le prove delle Pattuglie acrobatiche anticipate di un giorno per esigenze tecniche. Domenica primo giugno, dalle 15.30, gli occhi saranno tutti puntati verso l’alto per l’Air Show 2025 che si svolgerà ad ingresso libero. «A chiudere l’attesissima esibizione della Pattuglia Acrobatica Nazionale – conclude Grando - simbolo di eccellenza dell’Aeronautica Militare e orgoglio italiano. Come nelle precedenti edizioni aerei ed elicotteri saranno visibili da tutto il litorale».

LE POLEMICHE

L’opposizione però punta il dito sui costi. «Spettacoli come quello di Anna – sostiene Gianfranco Marcucci, consigliere di Ladispoli Attiva - sono eventi a vocazione turistica e l’amministrazione fa bene a promuoverli. Ma ciò che continuiamo a contestare sono le cifre. In una città dove mancano servizi e infrastrutture, è difficile giustificare una spesa di 240 mila euro per soli due giorni di Air Show, incluso il concerto. Con quella somma, bruciata in un solo weekend, si sarebbero potuti completare ad esempio i lavori del teatro Massim Freccia, oppure organizzare un’intera stagione estiva fatta di iniziative più piccole, certo, ma diffuse nel tempo e nello spazio, in grado di coinvolgere il territorio, sostenere le realtà culturali locali e offrire opportunità di svago e crescita a un numero molto maggiore di cittadini e turisti».

