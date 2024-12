Un’altra giornata di passione quella vissuta ieri dai pendolari della Roma Nord.

Per un guasto tecnico il treno diretto a Viterbo si è fermato in galleria tra la stazione di Tor di Quinto e quella di Due Ponti in direzione nord, verso Viterbo.

Il fatto è avvenuto intorno alle 18,30. Sul momento i passeggeri sono rimasti nei convoglio senza aria condizionata e con le inevitabili difficoltà viste le alte temperature di questi giorni.

Quindi, vista l’impossibilità di ripristinare in tempi brevi il servizio, sono stati fatti scendere e si sono incamminati guadagnandosi l’uscita dalla galleria e raggiugendo a piedi la stazione più vicina. Da Cotral fanno sapere che “c’è stato un calo di tensione, poi la situazione si è normalizzata dopo circa 30 minuti. I pendolari, scesi a piedi sui binari, hanno dovuto attendere i treni successivi”.

Il video postato sul profilo social di Welcome to Favelas ha avuto in poco tempo migliaia di visualizzazioni. Il disservizio arriva a poche ore dall’annuncio che la linea ferroviaria da gennaio 2025 chiuderà per lavori di ammodernamento nel tratto Montebello- Viterbo.

Il cantiere dovrebbe rimanere aperto per due anni con lo stop dei treni. Si preannuncia dunque un periodo di disagi per chi viaggi su rotaia.

«Sostituire 89 chilometri di linea ferroviaria con un servizio bus è una soluzione non solo inadeguata, ma anche logisticamente insostenibile - ha già fatto sapere Nicodemi, presidente dell’associazione TrasportiAmo - Le infrastrutture stradali esistenti non possono gestire un così elevato aumento del traffico, come possiamo già osservare oggi, e la stazione di Montebello dispone di un parcheggio già ora insufficiente». Nicodemi sostiene inoltre che «per ogni treno serviranno almeno tre vetture, il che significa distoglierle dalle altre linee o, come al solito, ricorrere ai privati, con un ulteriore aggravio sui costi».