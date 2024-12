CIVITAVECCHIA – Interventi di manutenzione alla stazione di Pisa Centrale: stop ai treni nella notte tra il 1 e 2 giugno.

Come si legge nella delibera del Comune, infatti, «in data 24 maggio 2024 la Direzione regionale infrastrutture e mobilità della Regione Lazio ha comunicato la necessità di procedere all’interruzione della linea FL5 Roma – Civitavecchia per interventi di manutenzione della stazione di Pisa Centrale da parte della società Rfi», per tutta la durata dei lavori «la società Trenitalia – si legge ancora – procederà ad istituire un servizio sostitutivo dei vari convogli ferroviaria, con autobus che dovranno avere a disposizione un’area idonea per effettuare la fermata per la salita e la discesa degli utenti in un luogo adiacente alla stazione ferroviaria di piazzale Matteuzzi».

Per consentire la sosta ai bus sostitutivi, essendo troppo stretti i tempi per fare diversamente, il Pincio «istituisce la disciplina di sosta vietata con rimozione nella spina centrale di parcheggio nel tratto compreso tra l’ingresso dell’area di sosta e gli STOP posti a metà dell’area stessa, riservando tali spazi ai bus del servizio sostitutivo di Trenitalia, a partire dalle 17 del giorno 01 giugno 2024 fino alle 8 del giorno 02 giugno 2024».

Non essendo presenti sui canali di Trenitalia, almeno per il momento, informazioni più dettagliate il lasso di tempo a rischio da considerare per la tratta è quello tra le 17 di sabato 1 giugno e le 8 di domenica 2 giugno.

Gli autobus sostitutivi sosteranno nel parcheggio della stazione ferroviaria, ingresso lato viale della Vittoria.

Sul sito di Trenitalia, per quanto riguarda la tratta Roma – Pisa si legge: «Da venerdì 24 maggio a domenica 9 giugno, lavori di potenziamento infrastrutturale tra Pisa e Livorno. Variazioni, cancellazioni e corse con bus per i treni Alta Velocità, Intercity, Intercity Notte e Regionali. L’orario dei bus può variare in funzione delle condizioni del traffico stradale. Sui bus non è ammesso il trasporto bici. I canali di vendita sono aggiornati».

