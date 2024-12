LADISPOLI – Due incidenti in poche ore nel centro della città. Il primo è avvenuto in via Flavia e ad avere la peggio è stato un ragazzo 17enne trasportato con l’ambulanza del 118 nell’ospedale Padre Pio di Bracciano in seguito ad un trauma cranico. Il minorenne, a bordo della sua Minicar, è andato a scontrarsi contro una vettura per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia locale di Ladispoli. Fortunatamente non sarebbe in condizioni preoccupanti. Disagi al traffico in un punto nevralgico. E dopo circa un’ora altro schianto in via Palo Laziale, nel quartiere residenziale Il Faro. Un uomo in moto ha travolto una signora di fronte al supermercato. Sono arrivate due pattuglie della Municipale e l’ambulanza del 118. La donna se l’è cavata con qualche escoriazione ed è stata medicata solamente sul posto. Sale vertiginosamente il numero degli scontri tra Ladispoli e Cerveteri. Nella città etrusca in particolar modo avvengono con una certa frequenza sulla Settevene Palo nei pressi dell’imbocco autostradale della Roma-Civitavecchia. Di sera invece terzo incidente sulla via Aurelia all’altezza della frazione cerveterana di Furbara. Un giovane è uscito fuori strada davanti ad un distributore di carburante riportando solo delle lievi ferite. Senza dimenticare che domenica si era verificato un tamponamento a catena fra tre auto sempre sulla via Aurelia.