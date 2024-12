LADISPOLI - Il centro storico della città si trasforma in un vero e proprio museo aperto. Protagonista indiscusso sarà lui: Vincent Van Gogh.

Appuntamento il 24, 25 e 26 maggio con un viaggio, quello dedicato all’immenso artista olandese, che prenderà forma attraverso la visione dei film “Brama di Vivere” e “Loving Vincent”, entrambi ispirati alle lettere che Vincent inviò al fratello Theo. Inoltre, durante tutto il weekend sarà presente un’esposizione di tele liberamente ispirate alle opere originali dell’artista tanto celebrato. «Un’occasione imperdibile per conoscere da vicino la sua travagliata vita e il suo straordinario talento - scrivono dal palazzetto comunale - L’evento, patrocinato dal Comune di Ladispoli è totalmente gratuito, aperto a chiunque volesse partecipare. L’appuntamento è al Circolo Chaplin, in via Duca degli Abruzzi, 97 Ladispoli».

©RIPRODUZIONE RISERVATA