S. MARINELLA - La lista civica Io Amo Santa Marinella ha inviato una richiesta formale al presidente del consiglio comunale Minghella e ai consiglieri, per affrontare con urgenza una questione che tocca direttamente molte famiglie della città. «Cioè la proroga della gratuità del bus scolastico – afferma Stefano Marino - ad oggi, il cantiere della scuola Centro, già in grave ritardo rispetto ai tempi annunciati, continua a creare disagi enormi per studenti e famiglie. È quindi fondamentale che il servizio gratuito del trasporto scolastico non venga interrotto alla fine dell’anno, ma prosegua almeno fino alla conclusione effettiva dei lavori. Per questo, abbiamo chiesto che il consiglio comunale si impegni, tramite un ordine del giorno o una mozione, a vincolare il Sindaco e la Giunta a prolungare la gratuità del servizio. La scuola Centro, è una ferita aperta per la nostra comunità. Ritardi su ritardi hanno imposto sacrifici alle famiglie, che oggi si trovano ancora senza risposte certe. Garantire il trasporto gratuito è un atto di rispetto e di responsabilità, un modo concreto per alleviare i disagi e supportare chi continua a credere nella scuola come valore fondante della nostra città

