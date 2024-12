Trasporto Macchina di Santa Rosa del prossimo 3 settembre, informazioni utili per l'acquisto dei biglietti per le sedie collocate a piazza del Plebiscito. Ecco quando, come e dove acquistarli.

Nei giorni 22 e 23 agosto, presso il Museo dei Portici di Palazzo dei Priori, piazza del Plebiscito 14 (ingresso giardino, seconda porta a destra), con orario continuato dalle ore 10 alle ore 18,45, saranno acquistabili i biglietti per diversamente abili, donne in stato di gravidanza, over 75, sordi e iscritti ai centri sociali polivalenti del comune di Viterbo.

Il 24 e il 25 agosto, sempre presso il Museo dei Portici di Palazzo dei Priori, piazza del Plebiscito 14 (ingresso giardino, seconda porta a destra), con orario continuato dalle ore 10 alle ore 18,45, saranno acquistabili i biglietti per i residenti del comune di Viterbo.

Dal 26 agosto, la vendita sarà aperta a tutti, esclusivamente sul circuito online eventi.archeoares.it .

Nel dettaglio, ecco le modalità di acquisto dei biglietti riservati alle cinque categorie sopra menzionate:

Persone con disabilità motoria – Pedana e piazza del Plebiscito, piazza Verdi e Porta Romana-San Sisto

Per le persone con disabilità motoria e i loro accompagnatori saranno a disposizione pedane ubicate in tre piazze, per un totale complessivo di 120 posti, suddivisi nel seguente modo:

- n. 60 posti a piazza del Plebiscito (30 posti disabili + 30 accompagnatori);

- n. 40 posti a piazza Verdi (20 posti disabili + 20 accompagnatori);

- n. 20 posti a Porta Romana (10 posti per disabili + 10 accompagnatori).

Il prezzo di vendita dei biglietti è di euro 10,00 comprensivo della quota dell’accompagnatore.

Al momento dell’acquisto dei biglietti dovrà essere esibito il documento di identità e il certificato di invalidità (motoria), la cui percentuale di riconoscimento dovrà essere compresa tra 74 e 100%.

Nelle prossime ore verranno fornite informazioni in merito al servizio di trasporto riservato ai diversamente abili che ne faranno richiesta e che condurrà il richiedente dal luogo di residenza al luogo delle pedane predisposte e autorizzate, con relativo percorso inverso al termine dell'evento.

Per quanto riguarda le persone sorde (n. 60 posti) e gli iscritti ai centri sociali polivalenti (n. 90), l'acquisto avverrà tramite le stesse associazioni e i centri sociali polivalenti con le modalità previste e concordate dal settore Servizi sociali e i presidenti delle stesse realtà associative.

Donne in stato di gravidanza e over 75 – Piazza del Plebiscito

n. 200 posti (complessivi) a piazza del Plebiscito a disposizione di donne in stato di gravidanza e di anziani di età superiore a 75 anni. Entrambe le categorie potranno acquistare, in ordine di arrivo, al massimo due biglietti (es.: una donna incinta + 1 accompagnatore pagante e maggiorenne; un over 75 + 1 accompagnatore pagante e maggiorenne).

Il costo di ogni singolo biglietto è di euro 28 + 4 euro di prevendita. Le donne incinte, se la condizione non è evidente, dovranno presentare un apposito certificato medico attestante lo stato di gravidanza.

Gli over 75 dovranno esibire la carta di identità o il passaporto per attestare l'età.

Si precisa che i posti riservati alle categorie protette resteranno a disposizione delle rispettive categorie a cui sono stati assegnati. Resteranno in vendita, se ancora disponibili, anche il 24 e il 25 agosto.

Si precisa inoltre che le persone diversamente abili, la cui disabilità non attiene la sfera motoria, ma la cui percentuale di riconoscimento di disabilità rientra nella fascia compresa fra il 74% e 100%, avranno comunque diritto ad acquistare i propri posti (con accompagnatore) nei giorni riservati alle categorie protette. Il costo del singolo biglietto è di 28 euro + 4 euro di prevendita.

Residenti comune di Viterbo – Piazza del Plebiscito

Nei giorni 24 e 25 agosto saranno invece acquistabili i biglietti per i residenti del comune di Viterbo. Le sedie saranno collocate a piazza del Plebiscito.

Nel dettaglio, per i residenti del comune di Viterbo saranno a disposizione n. 200 biglietti.

Il costo di ogni singolo biglietto è di euro 28 + 4 euro di prevendita.

Un residente potrà acquistare al massimo 4 biglietti per cittadini residenti, esibendo copia della carta d’identità o passaporto che attesti la residenza di ogni singolo destinatario del biglietto.

Vendita su circuito online

Dal giorno 26 agosto la vendita dei biglietti sarà aperta a tutti sul circuito online eventi.archeoares.it .

Ai biglietti destinati alla vendita su circuito online si aggiungeranno anche quelli eventualmente rimasti invenduti, eccetto quelli per le persone con disabilità motoria, la cui vendita proseguirà presso il Museo dei Portici fino al prossimo 2 settembre.

Si precisa che, come da prescrizioni dettate dagli organi preposti alla sicurezza, i biglietti saranno nominativi. Pertanto, al momento dell'acquisto va presentata copia del documento di riconoscimento in corso di validità di ogni singolo intestatario dei biglietti che si intendono acquistare (richiesta valida per tutte le categorie di appartenenza). Gli acquirenti si assumeranno ogni responsabilità in ordine all’occupazione dei posti.

Per tutti vale l’obbligo, la sera del 3 settembre, al momento di accedere al posto prenotato, di presentare un documento di identità insieme al biglietto.