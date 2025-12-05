FIUMICINO - Stabilizzati 243 lavoratori: questo il risultato dell’accordo raggiunto tra i sindacati del trasporto aereo e Aeroporti di Roma.

«Il percorso di rilancio e sviluppo avviato da Aeroporti di Roma è figlio del confronto con il sindacato e ha determinato una significativa crescita occupazionale, con un importante incremento dei contratti a tempo indeterminato. Negli ultimi anni, infatti, il numero dei dipendenti assunti a tempo indeterminato è quasi raddoppiato, passando da circa 1.900 agli attuali 3.726».

Così il segretario nazionale UGL Trasporto aereo, Francesco Alfonsi, commenta l’accordo raggiunto.

«Le 243 stabilizzazioni, sottoscritte insieme alle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL di settore, rappresentano un’ulteriore conferma dell’impegno della società di gestione aeroportuale nel promuovere occupazione stabile. Per questo, riteniamo sia necessario sostenere il piano di sviluppo che prevede 9 miliardi di euro di investimenti entro il 2046, a testimonianza della strategicità del comparto aeroportuale per l’economia regionale e nazionale».

«L’UGL Trasporto Aereo, oltre a giudicare positivamente il percorso, ribadisce la necessità che la crescita occupazionale sia accompagnata da un rafforzamento delle tutele contrattuali e da un confronto costante tra azienda, istituzioni e parti sociali. Lo sviluppo futuro dell’aeroporto di Fiumicino deve rappresentare un’opportunità non solo in termini di aumento dell’occupazione, ma anche di miglioramento della qualità del lavoro, garantendo diritti, stabilità e adeguata formazione per tutti i lavoratori e le lavoratrici coinvolti».

Infine «come organizzazione sindacale, confermiamo la nostra disponibilità a un tavolo permanente di confronto affinché i benefici derivanti dall’ambizioso Masterplan si traducano in una crescita equilibrata, sostenibile e inclusiva, senza lasciare indietro nessuno», conclude Alfonsi.

Anche Uiltrasporti ha espresso un giudizio fortemente positivo sull’accordo raggiunto con Aeroporti di Roma (ADR): «Un risultato che ribadisce il valore decisivo dell’azione sindacale nel salvaguardare la qualità dell'occupazione, nell'ascolto costante delle istanze dei lavoratori e nel miglioramento tangibile delle loro condizioni di vita e di lavoro.

Il sindacato ha posto con forza l’esigenza che il grande Piano di investimenti da 9 miliardi di euro di ADR non si limiti a essere «un mero progetto infrastrutturale, ma si trasformi in un percorso virtuoso capace di garantire sostenibilità sociale, un sano equilibrio tra lavoro e vita privata, e una crescita costante dei diritti e dell’occupazione stabile e qualificata».

«I numeri degli ultimi dodici anni sono la prova tangibile dell’efficacia di una contrattazione responsabile - ha dichiarato Ivan Viglietti, Segretario Nazionale Uiltrasporti con delega al Trasporto Aereo -. Grazie alla costante pressione e al confronto costruttivo che abbiamo saputo instaurare, il personale complessivo è quasi raddoppiato, passando da 2.227 a 4.298 lavoratori. Abbiamo concretizzato 1.221 stabilizzazioni, portando i contratti a tempo indeterminato da 1.870 a 3.726. Questo è il sindacato che vogliamo: pragmatico, incisivo e orientato ai risultati concreti per le persone».

Le recenti anticipazioni dello studio della Luiss sul Masterplan dell’aeroporto di Fiumicino evidenziano che gli investimenti, interamente autofinanziati da ADR, potrebbero generare oltre 60 mila nuovi posti di lavoro stabili entro il 2046 nel territorio del Lazio.

Uiltrasporti intende accompagnare e presidiare questa immensa opportunità affinché sviluppo economico e occupazione vadano sempre di pari passo con la tutela e la valorizzazione delle persone.

«L’aeroporto di Fiumicino si conferma un volano strategico per l'economia dell'intera regione Lazio", ha aggiunto Giuliano Scarselletti, Segretario Regionale Uiltrasporti Lazio.

«Il nostro impegno prosegue con responsabilità, garantendo che crescita, innovazione e i diritti inalienabili dei lavoratori restino saldamente al centro di ogni scelta strategica futura dell'azienda».

Uiltrasporti continuerà a svolgere il proprio ruolo "con la massima serietà, assicurando che le prospettive di crescita del settore siano sempre accompagnate da pari garanzie occupazionali e sociali».