CERVETERI – Tragedia questa mattina intorno alle 7.30 alla stazione ferroviaria di Marina di Cerveteri. Una persona, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe stata investita da un treno in transito sotto gli occhi di diversi pendolari in attesa in banchina.

Subito la circolazione ferroviaria è stata sospesa tra Ladispoli e Santa Severa. Attivato l’intervento delle autorità competenti per lo svolgimento dei necessari accertamenti

Sulla linea Roma - Grosseto, dalle ore 7:35, la circolazione ferroviaria è sospesa tra Ladispoli e Santa Severa per l'investimento di una persona da parte di un treno. Attivato l'intervento delle autorità competenti per lo svolgimento dei necessari accertamenti.

I treni, subiranno ritardi, variazioni e cancellazioni. (SEGUE)