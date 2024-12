Tragedia oggi nelle campagne di Vasanello dove un uomo è morto mentre lavorava i campi. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo, Antonio Purchiaroni di 86 anni, si trovava all’interno della sua azienda quando, per cause ancora in corso d’accertamento, si sarebbe ribaltato col trattore venendo sbalzato qualche metro più avanti.

Il fatto è accaduto intorno all’ora di pranzo. Dato l’allarme sul posto sono interventi immediatamente i sanitari del 118 e i vigili del fuoco ma per l’anziano non c’era già più nulla da fare. Il personale sanitario, infatti, non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri per tutti gli accertamenti e le verifiche del caso

La salma dell’uomo è stata restituita ai familiari per i funerali. per cause ancora in fase di accertamento. L’uomo era molto conosciuto e stimato a Vasanello dove viene ricordato come una persona tranquilla e molto attiva.