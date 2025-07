MONTALTO DI CASTRO – È indagato il padre di Riccardo Boni, il ragazzo di 17 anni, morto soffocato nella sabbia a Montalto, in provincia di Viterbo. Lo scrive Repubblica, specificando che si tratta di un atto dovuto da parte della Procura di Civitavecchia, così per poter disporre l’autopsia e chiarire ogni dettaglio.

Il 17enne è morto sotto la sabbia crollata mentre scavava una buca sulla spiaggia, insieme con i suoi fratelli più piccoli. Riccardo Boni era a Montalto per trascorrere un periodo di vacanza con la propria famiglia. Secondo quanto ricostruito finora, aveva scavato una buca nella sabbia più profonda di un metro e mezzo e avrebbe tentato di collegare due buche con un tunnel. Quando però ha iniziato a scavare in orizzontale, la sabbia è crollata e il 17enne è stato travolto. L’accusa per il padre è di omicidio colposo.