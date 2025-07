Cronaca

Diciassettenne morto soffocato sotto la sabbia a Montalto, il papà: “Non ha gridato”

La disperazione dei genitori che non si danno una spiegazione. Per i carabinieri si è trattato di un fenomeno simile alla “morte del tombarolo” Sarà l’autopsia, disposta dalla Procura di Civitavecchia, a fare chiarezza sulle cause della morte Il corpo del ragazzo traslato all’istituto di medicina legale di Roma