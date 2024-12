Le comunità di Capranica e Bassano Romano piangono la morte di Giorgio Calcagni, l’operaio di 40 anni morto ieri pomeriggio in un tragico incidente mentre lavorava.

Il fatto è accaduto intorno alle 14,30 di martedì a Vico Matrino, frazione di Capranica. Per cause ancora in corso d’accertamento l’uomo è stato schiacciato dall’escavatore mentre era a lavoro. Soccorso dai sanitari del 118 che hanno praticato le manovre di rianimazione, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che stanno indagando sul caso.

La salma dell’uomo è a disposizione del magistrato che potrebbe disporre l’autopsia. Intanto la notizia della morte del giovane, originario di Capranica, ma residente a Bassano Romano dove viveva con la moglie e la figlia 14enne, ha destato grande commozione tra le due comunità.

Sulla pagina facebook di Bassano Romano in Rete si legge che: “Tutte le imprese di Bassano Romano, si stringono forte alla moglie Silvia e alla figlia Nicole, in questo momento triste per la tragedia che ci ha portato via il caro Giorgio Calcagni”.

Cordoglio anche da parte di Calcio Capranichese. “Nella giornata di ieri - scrivono - ci ha lasciato. Ex calciatore di Capranica, Bassano Romano e Sutri, figlio di Gigi vecchia gloria del calcio capranichese anni 60/70. Lo staff de’ “il calcio capranichese” è vicino alle loro famiglie”.