FIUMICINO – Tragedia ieri pomeriggio sulla Flacca, a Fondi, tra Capratica e Tumulito. Una famiglia, residente a Fiumicino, stava percorrendo l'arteria quando l'auto è finita fuori strada volando per alcuni mentri in una scarpata. Nulla da fare per un 44enne, Filippo Cristian Colacicco, agente della Polizia locale di Fiumicino, che stava viaggiando con la moglie all'ottavo mese di gravidanza e ai due figli di 7 e 3 anni.

La donna, 42 anni, è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Dono Svizzero di Formia dove è stata sottoposta a un parto cesareo d'urgenza e ora risulta essere in coma farmacologico. La piccola, sembra essere in buona salute ed è stata subito trasferita all'ospedale di Latina. Feriti in modo non grave gli altri due figli, anche loro trasportati in ospedale.

Secondo una prima ricostruzione la donna, alla guida, avrebbe perso il controllo dell'auto, forse a causa di un malore andando a sbattere prima contro un muretto fino a volare, poi, in una scarpata accanto alla carreggiata.